Услуги "Укрпочты" в 2022 году: что изменится для украинцев

Что нового подготовила "Укрпочта" жителям страны в следующем, что изменится в предоставлении почтовых услуг с 1 января 2022 года, — говорится в материале ТСН.ua.

В канун рождественско-новогодних праздников многие украинцы захотят поздравить своих родственников и близких из разных уголков страны или мира, в частности отправив им подарки. Однако компания еще не обнародовала график работы праздника. Потому как отправить или получить подарки в выходные или воспользоваться другими услугами "Укрпочты" в этот период — непонятно.

Пока известен график работы на Рождество 25 декабря. Список отделений "Укрпочты", которые будут работать в этот день, читайте по ссылке.

Тарифы

Не дожидаясь Нового года, с 1 декабря 2021 года "Укрпочта" повысила тарифы на ряд своих услуг в среднем на 15%.

Цены увеличились во всех трех самых популярных сегментах: отправка писем, бандеролей и посылок.

Цены изменились следующим образом:

тариф на пересылку письма, почтовой карты (приоритетные, массой до 50 г) – на 15%, от 13 грн до 15 грн;

тариф на бандероль (приоритетные, массой до 250 г) повысили на 15% — от 19,50 грн до 22,50 грн;

тариф на рекомендованную отправку сверх платы за массу (карта, письмо, бандероль) повысили на 16% — от 9,50 грн до 11 грн.

Следует отметить, что стоимость посылки без объявленной ценности массой до 10 кг в пределах Украины составит 30 грн за 1 кг — 5 грн.

Доставка пенсий и других выплат

Еще летом Кабмин отменил обязательный перевод выплаты пенсии и социальной помощи на карточки, хотя раньше предполагалось это сделать до сентября 2021 года.

" До 2023 года доставку пенсий, по-прежнему, наличными и домой, будут осуществлять почтальоны и отделения "Укрпочты". Потому что пока предложение ехать в карантин и оплачивать дорогу в райцентр, чтобы снять деньги с карты, выглядит как часть проблемы, а не решения", — заявлял тогда генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Закрытие отделений

Однако многих украинцев, особенно в селах, волнует вопрос о вероятном закрытии стационарных отделений "Укрпочты".

Ранее в СМИ писали, что почтальонов, разносивших пенсии и печатную периодику, планируют сократить, заменив на "мобильные отделения", которые будут делать один-два выезда в неделю. Пока речь идет о закрытии только в отдаленных населенных пунктах.

Хмельницкий областной совет обратился к руководству государства с просьбой "недопустить закрытие стационарных почтовых отделений "Укрпочты", информирует ye.ua.

"Им (пенсионерам) удобно работать с почтальонами, которые приносят пенсию домой и сразу дают квитанцию об оплате коммунальных услуг. Очень досадно, что "Укрпочта" решила закрыть отделение в селах, где меньше 1200 жителей, ссылаясь на то, что платежи можно осуществлять через Интернет", — говорится в обращении местных депутатов Хмельнитчины.

По их словам, пожилые люди часто не умеют пользоваться Интернетом, он не везде есть и не все пенсионеры имеют современные мобильные телефоны.

Аналогичную проблему в ноябре обсуждали на Волыни, сообщает galinfo.

Так, в Луцкий районный совет массово обращались пенсионеры, председатели громад и старосты сел с жалобой на закрытие отделений "Укрпочты".

Как планирует решить эту проблему почтовый оператор и прислушается ли руководство "Укрпочты" к жителям маленьких сел, пока неизвестно.

Редакторы газет жалуются на "Укрпочту"

Национальный союз журналистов сообщил, что руководители региональных медиа жалуются на "системные нарушения партнерских отношений со стороны "Укрпочты" из-за срыва подписной кампании на 2022 год.

По словам Светланы Карпенко, руководительницы местной газеты в Запорожской области, "Укрпочта" не заинтересована в периодических изданиях как партнерах.

"С реформированием "Укрпочты" связаны закрытие отделений на селах, увольнение почтальонов, нарушение графика доставки не только в селах, но и в самом поселке, где есть почтовый участок. Поштовики не заинтересованы в подписке в связи с частой сменой почтальонов", – добавляет Ольга Харченко из Херсона.

НСЖУ даже открыл "горячую линию" для реагирования на неудовлетворительные темпы возобновления переплат газет.

ТСН.ua направил запрос "Укрпочте" по проблемным вопросам, однако еще не получил ответа.

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