В Бердянске пьяный депутат сбил человека и пытался убежать

Пострадавшего госпитализировали, он сейчас в коме.

В Бердянске пьяный депутат сбил человека и пытался скрыться. ДТП произошло на выезде из города 11 сентября.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 13 сентября.

Водитель внедорожника не справился с управлением и на повороте вылетел на разделительную полосу. Там он снес фонарный столб и наехал на мужчину, который оказался на пути его авто. Пострадавшего госпитализировали с многочисленными переломами и черепно-мозговой травмой. Он — в коме.

По информации ТСН, за рулем внедорожника был депутат городского совета Бердянска, представитель партии "Наш Край" — Николай Рудницкий. В полиции уже подтвердили, что он был пьян. С места аварии депутат пытался убежать, однако помешали очевидцы. Полиция задержала депутата и сообщила о подозрении — за содеянное ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Новости Украины: в Бердянске пьяный депутат сбил человека и пытался скрыться

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