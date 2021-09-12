Курс доллара и евро на 13 сентября

Стоимость доллара составляет 26,7 грн, а евро — 31,6 грн.
В понедельник, 13 сентября, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 13 сентября:
- Доллар США — 26,67 грн (минус 5 коп.).
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Евро — 31,58 грн (минус 4 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 12 сентября:
- Доллар США — 26,65/26,85 грн.
- Евро — 31,40/31,75 грн.
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