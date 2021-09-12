Курс доллара и евро на 13 сентября

Курс доллара и евро на 13 сентября

Стоимость доллара составляет 26,7 грн, а евро — 31,6 грн.

В понедельник, 13 сентября, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 13 сентября:

Доллар США — 26,67 грн (минус 5 коп.).

Евро — 31,58 грн (минус 4 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 12 сентября:

Доллар США — 26,65/26,85 грн.

Евро — 31,40/31,75 грн.

Читайте также:

Курс доллара осенью : насколько еще укрепится гривна и что будет с валютой до конца года.

: насколько еще укрепится гривна и что будет с валютой до конца года. Что будет с ценами осенью : как подорожают продукты, коммунальные услуги и топливо.

: как подорожают продукты, коммунальные услуги и топливо. Зарплаты в Украине: в каких регионах платят больше.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку