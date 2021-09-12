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Курс доллара и евро на 13 сентября

Курс доллара и евро на 13 сентября

Национальный банк Украины

Стоимость доллара составляет 26,7 грн, а евро — 31,6 грн.

В понедельник, 13 сентября, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 13 сентября:

  • Доллар США — 26,67 грн (минус 5 коп.).

  • Евро — 31,58 грн (минус 4 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 12 сентября:

  • Доллар США — 26,65/26,85 грн.
  • Евро — 31,40/31,75 грн.

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