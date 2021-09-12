Курс долара і євро на 13 вересня

Вартість долара становить 26,7 грн, а євро – 31,6 грн.
У понеділок, 13 вересня, долар і євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 13 вересня:
- Долар США – 26,67 грн (мінус 5 коп.).
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Євро – 31,58 грн (мінус 4 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 12 вересня:
- Долар США – 26,65/26,85 грн.
- Євро – 31,40/31,75 грн.
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