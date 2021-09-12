Курс долара і євро на 13 вересня

Курс долара і євро на 13 вересня

Вартість долара становить 26,7 грн, а євро – 31,6 грн.

У понеділок, 13 вересня, долар і євро подешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 13 вересня:

Долар США – 26,67 грн (мінус 5 коп.).

Євро – 31,58 грн (мінус 4 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 12 вересня:

Долар США – 26,65/26,85 грн.

Євро – 31,40/31,75 грн.

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