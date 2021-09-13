Народні прикмети, обряди і звичаї 13 вересня

Якщо виросли шишки на ялинах знизу — на ранні морози, а зверху — на пізні.

13 вересня церква та віряни вшановують покладення чесного пояса Пресвятої Богородицi, священномученика Кипрiана, єпископа Карфагенського, святителя Геннадiя, патріарха Царгородського, святителя Йоана, митрополита Київського.

13 вересня: церковне свято

Пояс Пресвятої Богородиці — дорогоцінна християнська реліквія.

Візантійський імператор Аркадій привіз із Єрусалима до Царгорода дорогоцінну реліквію - пояс Матері Божої. Його донька Пульхерія сховала його у золотому кивоті в церкві Пресвятої Богородиці. Там зберігався він п'ять століть.

Коли Зою, дружину імператора Лева Філософа, почав жорстоко мучити злий дух, вона мала звістку, що видужає, коли обв'яжеться поясом Пресвятої Богородиці. Тоді всі почали шукати цю дорогоцінну пам'ятку і знайшли неушкодженою в церкві. Пояс поклали на хвору царицю, яка одразу видужала, а потім знову сховали його у кивот. На пам'ятку про цю подію встановили свято Покладення пояса Пресвятої Богородиці.

Імператор Іван VI, який особливо любив Монастир Ватопеді на горі Афон (північна Греція), подарував ремінь монастирю. З того часу святий пояс там і зберігається.

13 вересня: народні традиції

Раніше цей день називали Журавлиним віче, оскільки вважали, що саме зараз журавлі збираються і вирішують, як і куди їм відправитися на зимівлю. Традиційно цього дня збирали урожай буряків, картоплі, моркви, ріпи, журавлини.

13 вересня: що категорично заборонено

позичати гроші;

торгувати.

13 вересня: що варто зробити

Першою по ягоди цього дня відправляли людину, яка народилася 13 вересня, – вважали, що вона знає дорогу, де росте багато журавлини. Господині намагалися приготували пироги з журавлиною і журавлинний кисіль.

13 вересня: українські народні прикмети

Якщо виросли шишки на ялинах знизу — на ранні морози, а зверху — на пізні.

Кури починають рано линяти — до ранньої і холодної зими, а коли довго не скидають пір'я, то осінь буде сухою.

Чим тепліший і сухіший вересень, тим пізніше прийде зима.

З'явилися опеньки — скінчилося літо.

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