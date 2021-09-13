Народные приметы, обряды и обычаи 13 сентября

Если выросли шишки на елях снизу — на ранние морозы, а сверху — на поздние.

13 сентября церковь и верующие чествуют возложение честного пояса Пресвятой Богородицы, святителя Киприана, епископа Карфагенского, святителя Геннадия, патриарха Константинопольского, святителя Иоанна, митрополита Киевского.

13 сентября: церковный праздник

Пояс Пресвятой Богородицы — драгоценная христианская реликвия.

Византийский император Аркадий привез из Иерусалима в Царьград драгоценную реликвию — пояс Божьей Матери. Его дочь Пульхерия спрятала его в золотом дарохранительнице в церкви Пресвятой Богородицы. Там хранился он пять веков.

Когда Зою, жену императора Льва Философа, начал жестоко мучить злой дух, она имела известие, что выздоровеет, когда обвьяжеться поясом Пресвятой Богородицы. Тогда все начали искать эту драгоценную памятник и нашли невредимой в церкви. Пояс положили на больную царицу, сразу выздоровела, а затем снова спрятали его в ковчег. В память об этом событии установили праздник Положения пояса Пресвятой Богородицы.

Император Иван VI, особенно любил Ватопед на горе Афон (северная Греция), подарил ремень монастырю. С тех пор святой пояс там и хранится.

13 сентября: народные традиции

Ранее этот день называли клюкву вече, поскольку считали, что именно сейчас журавли собираются и решают, как и куда им отправиться на зимовку. Традиционно в этот день собирали урожай свеклы, картофеля, моркови, репы, клюквы.

13 сентября: что категорически запрещено

занимать деньги;

торговать.

13 сентября: что стоит сделать

Первой по ягоды этого дня отправляли человека, родившегося 13 сентября, — считали, что она знает дорогу, где растет много клюквы. Хозяйки пытались приготовить пироги с клюквой и клюквенный кисель.

13 сентября: украинские народные приметы

Если выросли шишки на елях снизу — на ранние морозы, а сверху — на поздние.

Куры начинают рано линять — к ранней и холодной зимы, а когда долго сбрасывают перья, то осень будет сухой.

Чем теплее и суше сентябрь, тем позднее придет зима.

Появились опята — кончилось лето.

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