Астрологический прогноз на 13 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: время, когда можно – и нужно – прощать и просить прощения, каяться в неблаговидных поступках, забывать давние обиды, мириться и завершать начатые проекты – в противном случае они повиснут мертвым грузом. Необходимо соблюдать максимальную осторожность при совершении любых финансовых сделок – ожидаемая прибыль может обернуться неожиданным убытком

Символ дня: птица Феникс.

Стихия дня: Земля и Огонь.

Энергетика дня: день, неблагоприятен для активных действий.

Число дня: 8.

Цвет дня: красный и черный.

Камни дня: агат, морион, хризолит, красный гранит.

За какую часть тела отвечает: желудок.

Болезни дня: голодание, вопреки ожиданиям, вместо упадка сил принесет обновление потерянной энергии. Возможны проблемы с сердечно-сосудистой системой, периферической нервной системой и желудочно-кишечным трактом.

Слова дня: через тернии – к звездам.

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: нежелательно заключать брак – возможно, союз и будет счастливым, но его участникам придется пройти через множество испытаний

Мистика дня: лучший для гадания день лунного цикла: оно покажет будущее с учетом настоящего и прошлого, что особенно важно для понимания происходящих в жизни процессов

Табу дня: необходимо обращать внимание на подсказки интуиции – она может предупредить о важном событии

Какие люди рождаются в этот день: люди, появляющиеся на свет в этот день, обладают способностью превращать любое поражение в победу и начинать жизнь с чистого листа. Они воспринимают ошибки не как символ провала, а как повод для совершенствования – в конце концов, не ошибается только тот, кто ничего не делает

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