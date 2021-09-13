13 сентября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

13 сентября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В Румынии сегодня празднуют день сбора винограда.

Какой сегодня день

В понедельник, 13 сентября, в мире отмечают Международный день памяти жертв фашизма. В Украине этот день — День памяти жертв принудительного выселения украинцев в 1944-1951 годах из Лемковщины, Надсяння и Холмщины.

Памятные даты 13 сентября

1776 — основан город Днепр.

1788 — Нью-Йорк провозглашен столицей США.

1848 — во Львовском университете создана кафедра украинского языка.

1902 — В Великобритании впервые в качестве доказательства вины обвиняемого были использованы отпечатки его пальцев с места преступления.

1960 — президент США Дуайт Эйзенхауэр подписал указ об установлении памятника Тарасу Шевченко в Вашингтоне.

1965 — В США вышел сингл "Битлз" "Yesterday".

Associated Press

Церковный праздник сегодня 13 сентября

13 сентября православная церковь чтит память священномученика Киприана Карфагенского, который жил в III веке. Священномученик Киприан был епископом Карфагена и прославился как искусный богослов; большая часть его произведений была посвящена осмыслению вопросов отступничества. Также Киприан считается создателем канонического учения о единстве церкви.

Во время гонения императора Валериана I Киприан был вызван к проконсулу Аспазии Патерно, допрошен и доставлен в ссылку (30 августа 257 г.). В следующем году гонения усилились, Киприан вновь предстал перед судом и был казнен. Был зачислен в число родителей Единой Церкви.

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Что нельзя делать в этот день

Нельзя занимать деньги

Нельзя отправляться в путешествие

Не стоит заключать сделок и делать крупные покупки

Приметы на 13 сентября

В старину говорили, что на Киприана журавли собираются на болоте и держат совет: как лететь на юг, когда отправляться, какой путь выбрать. Отсюда и второе название праздника — Журавлиное вече.

Pexels

В этот день было принято начинать уборку клюквы. На Киприана первым за ягодами отправляли человека, родившегося в этот день; говорили, что он знает дорогу к журавлиннику — месту, где родится самая большая клюква. Из ягод готовили разнообразные лакомства, в частности клюкву в сахаре или пирожки с клюквой. Варили также компоты и кисели, вкусное варенье.

Кроме того, на Киприана обычно выходили в поле убирать корнеплоды — дергать репу, морковь и свеклу, копать картошку.

Если журавли позже улетают в теплые края, то зима придет позже.

Если сеют озимые в непогоду, то в хлебе будет много мусора.

Многие подпенек (вид грибов. — ред.) Осенью — стоит ожидать суровую зиму.

В подойники коров оседают капли молока — будет быстрый дождь.

Именины 13 сентября

День ангела (именины) сегодня, 13 сентября, отмечают: Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Мирон, Михаил.

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