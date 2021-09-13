13 сентября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В Румынии сегодня празднуют день сбора винограда.
Какой сегодня день
В понедельник, 13 сентября, в мире отмечают Международный день памяти жертв фашизма. В Украине этот день — День памяти жертв принудительного выселения украинцев в 1944-1951 годах из Лемковщины, Надсяння и Холмщины.
Памятные даты 13 сентября
- 1776 — основан город Днепр.
- 1788 — Нью-Йорк провозглашен столицей США.
- 1848 — во Львовском университете создана кафедра украинского языка.
- 1902 — В Великобритании впервые в качестве доказательства вины обвиняемого были использованы отпечатки его пальцев с места преступления.
- 1960 — президент США Дуайт Эйзенхауэр подписал указ об установлении памятника Тарасу Шевченко в Вашингтоне.
- 1965 — В США вышел сингл "Битлз" "Yesterday".
Церковный праздник сегодня 13 сентября
13 сентября православная церковь чтит память священномученика Киприана Карфагенского, который жил в III веке. Священномученик Киприан был епископом Карфагена и прославился как искусный богослов; большая часть его произведений была посвящена осмыслению вопросов отступничества. Также Киприан считается создателем канонического учения о единстве церкви.
Во время гонения императора Валериана I Киприан был вызван к проконсулу Аспазии Патерно, допрошен и доставлен в ссылку (30 августа 257 г.). В следующем году гонения усилились, Киприан вновь предстал перед судом и был казнен. Был зачислен в число родителей Единой Церкви.
Что нельзя делать в этот день
- Нельзя занимать деньги
- Нельзя отправляться в путешествие
- Не стоит заключать сделок и делать крупные покупки
Приметы на 13 сентября
В старину говорили, что на Киприана журавли собираются на болоте и держат совет: как лететь на юг, когда отправляться, какой путь выбрать. Отсюда и второе название праздника — Журавлиное вече.
В этот день было принято начинать уборку клюквы. На Киприана первым за ягодами отправляли человека, родившегося в этот день; говорили, что он знает дорогу к журавлиннику — месту, где родится самая большая клюква. Из ягод готовили разнообразные лакомства, в частности клюкву в сахаре или пирожки с клюквой. Варили также компоты и кисели, вкусное варенье.
Кроме того, на Киприана обычно выходили в поле убирать корнеплоды — дергать репу, морковь и свеклу, копать картошку.
- Если журавли позже улетают в теплые края, то зима придет позже.
- Если сеют озимые в непогоду, то в хлебе будет много мусора.
- Многие подпенек (вид грибов. — ред.) Осенью — стоит ожидать суровую зиму.
- В подойники коров оседают капли молока — будет быстрый дождь.
Именины 13 сентября
День ангела (именины) сегодня, 13 сентября, отмечают: Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Мирон, Михаил.
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