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Астрологічний прогноз на 13 вересня

Астрологічний прогноз на 13 вересня

Getty Images

Плануючи свій день ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси надіти, щоб пощастило в роботі і любові? На роботу якій частині організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішні місячна доба мають наступні характеристики:

Прогноз дня: час, коли можна — і треба — прощати і просити прощення, каятися в непорядні вчинки, забувати давні образи, мириться і завершувати розпочаті проекти — в іншому випадку вони повиснуть мертвим вантажем. Необхідно дотримуватися максимальної обережності при здійсненні будь-яких фінансових операцій — очікуваний прибуток може обернутися несподіваним збитком

Символ дня: птах Фенікс

Стихія дня: Земля і Вогонь

Енергетика дня: день, несприятливий для активних дій

Число дня: 8

Колір дня: червоний і чорний

Камені дня: агат, морион, хризоліт, червоний граніт

За яку частину тіла відповідає: шлунок

Хвороби дня: голодування, всупереч очікуванням, замість занепаду сил принесе оновлення втраченої енергії. Можливі проблеми з серцево-судинною системою, периферичної нервової системою і шлунково-кишковим трактом

Слова дня: через терни — до зірок  

Геометрична фігура дня: квадрат

Шлюб і відносини дня: небажано укладатишлюб — можливо, союз і буде щасливим, але його учасникам доведеться пройти через безліч випробувань

Містика дня: найкращий для ворожіння день місячного циклу: воно покаже майбутнє з урахуванням сучасного і минулого, що особливо важливо для розуміння що відбуваються в житті процесів

Табу дня: необхідно звертати увагу на підказки інтуїції — вона може попередити про важливу подію

Які люди народжуються в цей день: люди, що з'являються на світ в цей день, мають здатність перетворювати будь-яка поразка в перемогу і починати життя з чистого аркуша. Вони сприймають помилки не як символ провалу, а як привід для вдосконалення — в кінці кінців, не помиляється тільки той, хто нічого не робить

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