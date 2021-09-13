Астрологічний прогноз на 13 вересня

Плануючи свій день ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси надіти, щоб пощастило в роботі і любові? На роботу якій частині організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішні місячна доба мають наступні характеристики:

Прогноз дня: час, коли можна — і треба — прощати і просити прощення, каятися в непорядні вчинки, забувати давні образи, мириться і завершувати розпочаті проекти — в іншому випадку вони повиснуть мертвим вантажем. Необхідно дотримуватися максимальної обережності при здійсненні будь-яких фінансових операцій — очікуваний прибуток може обернутися несподіваним збитком

Символ дня: птах Фенікс

Стихія дня: Земля і Вогонь

Енергетика дня: день, несприятливий для активних дій

Число дня: 8

Колір дня: червоний і чорний

Камені дня: агат, морион, хризоліт, червоний граніт

За яку частину тіла відповідає: шлунок

Хвороби дня: голодування, всупереч очікуванням, замість занепаду сил принесе оновлення втраченої енергії. Можливі проблеми з серцево-судинною системою, периферичної нервової системою і шлунково-кишковим трактом

Слова дня: через терни — до зірок

Геометрична фігура дня: квадрат

Шлюб і відносини дня: небажано укладатишлюб — можливо, союз і буде щасливим, але його учасникам доведеться пройти через безліч випробувань

Містика дня: найкращий для ворожіння день місячного циклу: воно покаже майбутнє з урахуванням сучасного і минулого, що особливо важливо для розуміння що відбуваються в житті процесів

Табу дня: необхідно звертати увагу на підказки інтуїції — вона може попередити про важливу подію

Які люди народжуються в цей день: люди, що з'являються на світ в цей день, мають здатність перетворювати будь-яка поразка в перемогу і починати життя з чистого аркуша. Вони сприймають помилки не як символ провалу, а як привід для вдосконалення — в кінці кінців, не помиляється тільки той, хто нічого не робить

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