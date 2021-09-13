Брітні Спірс оголосила про заручини з бойфрендом: відео

Обручку виготовив дизайнер з Нью-Йорка Роман Малаєв.
Американська співачка Брітні Спірс заручилася зі своїм бойфредом, фітнес-тренером Семом Асгарі після майже п'яти років стосунків.
Про це із посиланням на заяву менеджера Асгарі Брендона Коена повідомляє CNN.
За словами Коена, закохані "зворушені наданою їм підтримкою, відданістю і любов'ю".
Тим часом Спірс на своїй сторінці в Instagram вже похизувалася обручкою, виготовленою дизайнером з Нью-Йорка Романом Малаєвим.
"Я не можу в це повірити", - підписала відеоролик зірка. Асгарі також поділився фотографією в Instagram, на якій Спірс демонструє каблучку під час поцілунку.
Нагадаємо, про роман Брітні Спірс та Сема Асгарі стало відомо у середині грудня 2016 року. Пара познайомилася під час знімань кліпу Брітні на трек Slumber Party. У відео Асгарі зіграв хлопця, якого зваблювала співачка.
Оголошення про заручини відбувається незабаром після того, як батько Брітні Джеймі Спірс подав до суду запит про припинення 13-річного опікунства над своєю донькою.
Редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, з чого все почалося, як підтримували виконавицю її колеги та чому лише за 13 років Спірс вдалося вирватися з-під опіки тата. Читайте про це за посиланням.