Батько Брітні Спірс відмовився від опіки над донькою

Наступне слухання у справі відбудеться 29 вересня.

Джеймі Спірс у вівторок, 7 вересня, подав до суду запит про припинення 13-річного опікунства над своєю донькою, американською співачкою Брітні Спірс.

Про це повідомляє CNN.

"Як пан Спірс повторював знову і знову, все, чого він хоче, - це найкращого для своєї дочки. Якщо пані Спірс хоче припинити опікунство і вважає, що вона може впоратися зі своїм власним життям, пан Спірс вважає, що вона повинна отримати це шанс", - йдеться у документі.

Джеймі Спірс процитував попередні свідчення співачки, вказавши, що Брітні хоче самостійно контролювати своє життя "без обмежень з боку опікуна або суду".

"Вона хоче мати можливість ухвалювати рішення щодо свого медичного обслуговування, вирішуючи, коли, де і як часто проходити терапію. Вона хоче контролювати гроші, які заробляє на своїй кар'єрі, і витрачати їх без нагляду. Вона хоче мати можливість вийти заміж і народити дитину, якщо вона того забажає", - зазначається у проханні.

Наступне слухання у справі відбудеться 29 вересня.

У червні Брітні Спірс вперше за 13 років опікунства своїм батьком зробила публічну заяву в залі суду. Співачка виступала протягом 20 хвилин і за цей час розповіла, що не володіє своїм життям і хоче повернути свої права.

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