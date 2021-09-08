Іспанія схвалила третє COVID-щеплення для людей з ослабленим імунітетом

Іспанія схвалила третє COVID-щеплення для людей з ослабленим імунітетом

Третю дозу COVID-вакцини рекомендують отримати через 28 днів після другого щеплення.

Іспанія у вівторок, 7 вересня, схвалила введення третьої дози вакцини від COVID-19 людям з серйозно ослабленою імунною системою.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що вакцинованим іспанцям, які можуть мати слабший захист від коронавірусу, рекомендують отримати бустерне щеплення через 28 днів після уколу другою дозою.

За даними іспанської Комісії суспільної охорони здоров'я, бажано використовувати вакцину одного виробника і не змішувати препарати.

Водночас іспанський регулятор наголосив на відсутності достовірних даних, які б доводили необхідність повторного щеплення для всього населення.

Раніше Агентство Євопейського Союзу з інфекційних захворювань випустило заяву, в якій наголосило, що наразі немає гострої необхідності в щепленні третьою дозою від коронавірусу.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я закликає до "тимчасового мораторію" на ревакцинацію в усьому світі.

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