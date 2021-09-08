Испания одобрила третью COVID-прививку для людей с ослабленным иммунитетом

Испания одобрила третью COVID-прививку для людей с ослабленным иммунитетом

Третью дозу COVID-вакцины рекомендуют получать через 28 дней после второй прививки

Испания во вторник, 7 сентября, одобрила введение третьей дозы вакцины от COVID-19 людям с серьезно ослабленной иммунной системой.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что вакцинированным испанцам, которые могут иметь более слабую защиту от коронавируса, рекомендуют получить бустерную прививку через 28 дней после укола второй дозой.

По данным испанской Комиссии общественного здравоохранения, желательно использовать вакцину одного производителя и не смешивать препараты.

В то же время испанский регулятор указал на отсутствие достоверных данных, которые доказывали бы необходимость повторной прививки для всего населения.

Ранее Агентство Евопейського Союза по инфекционным заболеваниям выпустило заявление, в котором подчеркнуло, что пока нет острой необходимости в прививке третьей дозой от коронавируса.

Между тем Всемирная организация здравоохранения призывает к "временному мораторию" на ревакцинацию во всем мире.

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