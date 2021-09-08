Надя Дорофеева в купальнике соблазнительно попозировала перед зеркалом

Артистка продемонстрировала свою идеальную фигуру.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно рассекретила свой вес и параметры, решила похвастаться своей идеальной фигурой.

Знаменитость в сторис на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором предстала в очень откровенном образе. Так, звезда соблазнительно попозировала в белом купальнике в красную полоску перед зеркалом.

Надя Дорофеева в купальнике / instagram.com/nadyadorofeeva

Артистка похвасталась изрядно аппетитными бедрами, хорошим бюстом и подтянутым животиком. Вьющиеся волосы знаменитость собрала в растрепанный хвостик. Исполнительница очередной раз подтвердила, что у неё идеальная фигура.

Напомним, Надя Дорофеева не первый раз делится фотографиями, на которых предстает в подобном образе. Недавно она попозировала перед камерой в откровенном купальнике, который едва прикрыл ей грудь.

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