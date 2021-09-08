В Мексике 17 пациентов умерли в больнице из-за сильного наводнения: видео

Стихия оставила больницу без электроснабжения и повредила генератор. Больные умерли из-за нехватки кислорода.

В мексиканском штате Идальго во вторник, 7 сентября, по меньшей мере 17 человек умерли в больнице в Туле из-за нехватки кислорода.

Об этом сообщает Mexico News Daily.

Отмечается, что 15 жертв были пациентами с COVID-19, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких. Система подачи кислорода перестала функционировать из-за отключения электроснабжения, вызванного наводнением.

Накануне из-за проливных дождей в этом районе из берегов вышли три реки, в частности р.Тула, которая протекает всего в 210 метрах от больницы.

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Вода, попавшая в помещение учреждения, не только затопила палаты пациентов, но и повредила генератор, который мог бы обеспечить альтернативный источник питания для кислородных аппаратов, от которых зависели пациенты.

Директор Мексиканского института социального обеспечения (IMSS) Зое Робледо рассказала, что наводнение началось утром во вторник.

В момент инцидента в больнице работали 104 человека, которые обслуживали 56 пациентов. Около 20 больных эвакуировали и перевели в другие медучреждения.

По словам губернатора Идальго Омара Фаяда, всего от наводнения пострадал 31 691 житель региона. Для людей, которые вынужденно покинули свои дома, создали пять временных приютов.

Vía @Ramiro_Escoto :



Imágenes del #IMSS en #Tula #Hidalgo la madrugada de este Martes. personal Médico desaloja a pacientes en medio de la inundación provocada por las fuertes lluvias. pic.twitter.com/mCnz9UrCYj — Webcams de México (@webcamsdemexico) September 7, 2021

#ENTERATE Tragedia de #Tula : Llega a 17 la cifra de muertos en clínica del #IMSS por graves inundaciones en #Hidalgo, informó el gobernador Omar Fayad https://t.co/68gYXEr9W5 pic.twitter.com/brnITQAFVS — Entérate México (@EnterateMexico_) September 7, 2021

Ранее в индийской столице Дели не менее 25 пациентов с коронавирусом COVID-19 умерли в больнице Jaipur Golden Hospital из-за нехватки медицинского кислорода.

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