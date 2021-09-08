Надя Дорофєєва в купальнику спокусливо попозувала перед дзеркалом

Артистка продемонструвала свою ідеальну фігуру.

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно розсекретила свою вагу та параметри, вирішила похизуватися своєю ідеальною фігурою.

Знаменитість в сторіс на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото, на якому постала в дуже відвертому образі. Так, зірка спокусливо попозувала в білому купальнику в червону смужку перед дзеркалом.

Надя Дорофєєва в купальнику / instagram.com/nadyadorofeeva

Артистка похизувалась неабияк апетитними стегнами, гарним бюстом та підтягнутим животиком. Кучеряве волосся знаменитість зібрала в розкуйовджений хвостик. Виконавиця черговий раз підтвердила, що має ідеальну фігуру.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва не вперше ділиться світлинами, на яких постає у подібному образі. Нещодавно вона попозувала перед камерою у відвертому купальнику, який ледь прикрив їй груди.

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