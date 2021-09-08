Отец Бритни Спирс отказался от опеки над дочерью

Следующее слушание по делу состоится 29 сентября.

Джейми Спирс во вторник, 7 сентября, подал в суд запрос о прекращении 13-летнего опекунства над своей дочерью, американской певицей Бритни Спирс.

Об этом сообщает CNN.

"Как господин Спирс повторял снова и снова, все, чего он хочет, — это лучшего для своей дочери. Если госпожа Спирс хочет прекратить опекунство и считает, что она может справиться со своей собственной жизнью, господин Спирс считает, что она должна получить это шанс", — говорится в документе.

Джейми Спирс процитировал предыдущие показания певицы, указав, что Бритни хочет самостоятельно контролировать свою жизнь "без ограничений со стороны опекуна или суда".

"Она хочет иметь возможность принимать решения относительно своего медицинского обслуживания, решая, когда, где и как часто проходить терапию. Она хочет контролировать деньги, которые зарабатывает на своей карьере, и тратить их без присмотра. Она хочет иметь возможность выйти замуж и родить ребенка, если он того пожелает", — отмечается в прошении.

Следующее слушание по делу состоится 29 сентября.

В июне Бритни Спирс впервые за 13 лет опекунства своим отцом сделала публичное заявление в зале суда. Певица выступала в течение 20 минут и за это время рассказала, что не управляет своей жизнью и хочет вернуть свои права.

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