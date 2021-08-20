Бритни Спирс обвинили в нападении на домработницу

Адвокат звезды считает, что дело сфабриковано.

Популярную американскую певицу Бритни Спирс, отец которой наконец-то отказался от опекунства над ней, обвинили в нападении на домработницу.

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Как пишет издание TMZ, заместители шерифа округа Вентура получили сообщение об инциденте в доме Спирс в понедельник, 16 августа. По словам работницы, она отвела одну из собак звезды к ветеринару с жалобой относительно жестокого обращения артистки с животным. Когда женщина вернулась, Бритни якобы начала спорить с ней относительно здоровья любимца, а затем напала, жестко выхватила телефон работницы из ее рук и ударила. Пострадавшая сначала вызвала полицию, а потом пошла в отделение, чтобы составить отчет.

Копы пытались связаться с певицей, чтобы узнать ее точку зрения, но она не стала с ними разговаривать.

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Со своей стороны, адвокат исполнительницы отвергает обвинения. Как пишет BBC, Мэттью Розенгарт считает, что дело сфабриковано, а Бритни никого не била.

"Все могут выдвинуть обвинения, но это необходимо немедленно закрыть. В полиции признали инцидент "незначительным" и подтвердили, что травм не было", — сказал он.

Также в СМИ предполагают, что это может быть провокация со стороны отца Бритни Джейми Спирса, чтобы выиграть дело об опеке, которая длится 13 лет.

Напомним, на днях Бритни Спирс радостно станцевала на видео после отказа отца быть ее опекуном. Артистка порадовала поклонников.

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