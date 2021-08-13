Отец Бритни Спирс отказался от опекунства над дочерью - СМИ

Он подал в суд ходатайство о его отстранении от этой роли.

Отец американской поп-певицы Бритни Спирс Джейми заявил, что после 13 лет опекунства согласен отказаться от прав опеки над дочерью.

Об этом информирует TMZ со ссылкой на документы, которые он планирует подать через своих адвокатов.

Согласно им, мужчина является постоянной целью безосновательных нападок поэтому, по его мнению, публичная битва с дочерью относительно его роли опекуна не соответствует его интересам. Хотя реальных оснований для отставки нет.

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Также Спирс готов работать с судом и новым адвокатом дочери, чтобы передать права новому опекуну.

В то же время отец артистки также отрицает, что когда-либо заставлял ее делать что-либо против ее воли, в том числе выступать на сцене.

Напомним, в течение 13 лет Бритни Спирс находится под опекой своего отца. Летом в 2020 году сторонники стали замечать странные публикации в ее фотоблоге и решили, что она подает сигналы с просьбой спасти ее. Тогда фанаты восстановили движение #FreeBritney, который начали еще в 2009-м.

В июне этого года Бритни впервые сделала публичное заявление в зале суда. Певица рассказала, что не владеет своей жизнью и хочет вернуть свои права.

Впрочем, в начале июля Спирс проиграла в суде и осталась под опекунством отца. Однако звезда продолжает и дальше бороться за свои права.

Напомним, недавно стало известно, сколько миллионов долларов контролирует отец Бритни Спирс. Новый адвокат звезды подал в суд с просьбой передать контроль над ее финансами бухгалтеру и отстранить отца от опекунства.

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