Как избежать отравления в сезон грибов: советы Минздрава

Неправильное приготовление и потребление даже съедобных грибов также может вызвать отравление

Начинается сезон сбора лесных грибов, отравление которыми является одним из самых тяжелых среди пищевых отравлений. Большинство случаев интоксикации происходит из-за того, что определить, съедобный гриб или нет, крайне трудно. В Украине съедобных видов до 500, а несъедобных и ядовитых около 2000, и порой их очень легко спутать.

Об этом в Telegram-канале объясняет Министерство здравоохранения.

"Единого правила, которое бы помогло на 100% безопасно различать съедобные грибы, нет. Надежный способ полностью обезопасить себя — вообще отказаться от употребления грибов, выращенных НЕ промышленным способом. Дикие грибы нельзя употреблять маленьким детям, пожилым людям, беременным и женщинам, кормят грудью ", — говорится в сообщении.

Неправильное приготовление и потребление съедобных грибов также может вызвать отравление, в том числе тяжелое. В перезревших и несвежих грибах накапливаются токсины, образованные в результате разложения белков, также съедобные грибы могут быть поражены грибами-паразитами. Это может повысить риск отравления.

Важно знать, что очистка или приготовления грибы не обезвреживает токсины.

Симптомы отравления могут возникать как через 20 минут, так и в течение нескольких часов после употребления грибов. Среди таких симптомов: резкая боль в животе, рвота, диарея, нарушение сознания и зрения, обильное слюноотделение и галлюцинации, судороги.

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Длительная токсическое действие ядовитых веществ на печень, почки и нервную систему могут привести к смерти, поэтому если вы почувствовали или заметили в близких любой из приведенных симптомов, немедленно обращайтесь к врачу. Самолечение или промедление может стоить вам жизни.

Как действовать, если вы все же отравились грибами?

Сразу звоните в «скорую» по номеру 103. Попробуйте вызвать рвоту. Промойте желудок теплой водой (это позволит прекратить контакт токсина, который еще не попал в кровь, с организмом). Следите за водно-солевым балансом, ведь диарея и рвота прежде всего опасны риском быстрого обезвоживания. Если доступа к аптечным средствам нет, постоянно пейте раствор воды, соли и сахара. Примите сорбенты. После появления симптомов нельзя употреблять молочные и кисломолочные продукты, алкоголь — это ускорит попадание токсинов в кровь. Рекомендуем также обязательно сохранить остатки грибов или приготовленных из них блюд, чтобы ускорить лабораторную диагностику отравления и назначения лечения.

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