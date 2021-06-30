В Харьковской области супруги отравились грибами

Мужчину и женщину доставили в больницу, где они прошли курс лечения.

В Харьковской области с диагнозом отравление в больницу доставили супругов с Изюмского района. Пара попробовала дикорастущие грибы.

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Об этом сообщает Харьковский лабораторный центр МОЗ Украины.

Супруги, супруги, жители поселка Андреевка Изюмского района, ели грибы, собранные в лесу вблизи села Ольховатка. Грибы, которые они попробовали, они идентифицировали как "рядовка", перед употреблением их отварили и жарили.

"Несмотря на это, первые симптомы отравления (тошнота, рвота) появились у обоих людей через несколько часов после употребления грибов. Пострадавшие в состоянии средней тяжести и в тяжелом состоянии госпитализированы в специализированное учреждение здравоохранения, где прошли курс лечения", — рассказывают в Лабцентре.

На сегодняшний день пострадавшие выписаны из больницы с диагнозом "отравление грибами гепатонефрогенного действия", что свидетельствует о том, что они попробовали отравленные грибы.

Напомним, что в Днепре в областной детской больнице из-за отравления грибами умер 9-летний мальчик. Он мог отравиться бледной поганкой, которую случайно собрал его отец.

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