В Харьковской области супруги отравились грибами

Мужчину и женщину доставили в больницу, где они прошли курс лечения.
В Харьковской области с диагнозом отравление в больницу доставили супругов с Изюмского района. Пара попробовала дикорастущие грибы.
Об этом сообщает Харьковский лабораторный центр МОЗ Украины.
Супруги, супруги, жители поселка Андреевка Изюмского района, ели грибы, собранные в лесу вблизи села Ольховатка. Грибы, которые они попробовали, они идентифицировали как "рядовка", перед употреблением их отварили и жарили.
"Несмотря на это, первые симптомы отравления (тошнота, рвота) появились у обоих людей через несколько часов после употребления грибов. Пострадавшие в состоянии средней тяжести и в тяжелом состоянии госпитализированы в специализированное учреждение здравоохранения, где прошли курс лечения", — рассказывают в Лабцентре.
На сегодняшний день пострадавшие выписаны из больницы с диагнозом "отравление грибами гепатонефрогенного действия", что свидетельствует о том, что они попробовали отравленные грибы.
Напомним, что в Днепре в областной детской больнице из-за отравления грибами умер 9-летний мальчик. Он мог отравиться бледной поганкой, которую случайно собрал его отец.