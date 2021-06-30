У Харківській області подружжя отруїлося грибами

Чоловіка і жінку доправили до лікарні, де вони пройшли курс лікування.

У Харківській області з діагнозом отруєння до лікарні доправили подружжя з Ізюмського району. Пара скуштували дикорослих грибів.

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Про це повідомляє Харківський лабораторний центр МОЗ України.

Подружжя, чоловік і жінка, мешканці селища Андріївка Ізюмського району, вживали гриби, зібрані у лісі поблизу села Вільховатка. Гриби, які вони скуштували, вони ідентифікували як "рядовка", перед вживанням їх відварили та просмажили.

"Не дивлячись на це, перші симптоми отруєння (нудота, блювота) з’явились в обох людей через декілька годин після вживання грибів. Постраждалі у стані середньої важкості та у тяжкому стані госпіталізовані у спеціалізований заклад охорони здоров’я, де пройшли курс лікування", - розповідають у Лабцентрі.

На сьогоднішній день постраждалі виписані з лікарні з діагнозом "отруєння грибами гепатонефрогенної дії", що свідчить проте, що вони скуштували отруєнні гриби.

Нагадаємо, що у Дніпрі в обласній дитячій лікарні через отруєння грибами помер 9-річний хлопчик. Він міг отруїтись блідою поганкою, яку випадково зібрав його батько.

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