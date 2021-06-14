Під Харковом бабуся нагодувала чотирьох дітей отруйними грибами

Постраждалих доправили до лікарні.

У Красноградському районі Харківської області грибами отруїлися четверо дітей віком від 8 до 14 років. В результаті постраждалих госпіталізовано до лікарні.

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Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Харківської області.

Попередньо встановлено, що 2 дівчинки 11 і 13 років, їхній 8-річний брат та сусідська 14-річна дівчина самостійно назбирали грибів. Вони принесли їх додому і віддали бабусі, яка їх потім приготувала. За деякий час дітям стало зле і їх госпіталізовали до лікарні у Харкові. Зараз стан їх здоров'я медики оцінюють як задовільний.

"За фактом події слідчі Красноградського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або, за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від 2 до 5 років, або позбавлення волі на той самий строк", - зазначили у пресслужбі поліції.

Нагадаємо, що у Чернігівській області в результаті отруєння грибами померло 2 дітей. Їхніх батьків хочуть позбавити батьківських прав.

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