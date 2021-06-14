Олександр Пономарьов розсекретив рецепт смачного бограча

Співак приготував страву на природі.
Відомий співак, народний артист України Олександр Пономарьов похизувався своїми кулінарними здібностями.
Одним із фірмових рецептів – бограча – знаменитість поділився і зі своїми фоловерами в Instagram на їхнє прохання. Зірка покроково розповів, як приготувати відому страву угорської кухні та записав відео.
Рецепт бограча від Олександра Пономарьова:
- м’ясо (співак обрав яловичину)
- морква
- цибуля
- болгарський перець
- помідори подрібнені
- картопля
- прісні кльоцки
- часник
- солодка паприка
- сіль
- олія рафінована
"Послідовність : 1) Олію в казан; 2) В розігріту олію - м’ясо ,сіль, паприка; 3) Цибулю, сіль, паприку - до золотистого кольору; 4) Морква, сіль, паприка; 5) Болгарський перець, сіль, паприка; 6) Перемелені томати, сіль, паприка; 7) Заливаю все водою, досолюю за смаком; 8) Куштуємо м’ясо, якщо майже готове, кидаємо картоплю і угорську приправу Eros Pista; 9) За готовності картоплі кидаю кльоцки! Після вогню даю бограчу трохи настоятися зазвичай, але цього разу в мене не вийшло – гості не дали настоятися", – поділився артист.
Користувачі оцінили і відео, і рецепт від кумира. У коментарях фани подякували Пономарьову за рецепт.
- Дякую за рецепт! Треба обов'язково спробувати приготувати
- Ну це інша справа! Дякую
- Буду вчитися готувати бограча! Дякую за майстер клас, Олександре Валерійовичу!
Нагадаємо, раніше Олександр Пономарьов показав дорослу доньку від Мозгової. Дівчина приїхала до батька в гості.