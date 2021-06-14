Олександр Пономарьов розсекретив рецепт смачного бограча

Співак приготував страву на природі.

Відомий співак, народний артист України Олександр Пономарьов похизувався своїми кулінарними здібностями.

Одним із фірмових рецептів – бограча – знаменитість поділився і зі своїми фоловерами в Instagram на їхнє прохання. Зірка покроково розповів, як приготувати відому страву угорської кухні та записав відео.

Рецепт бограча від Олександра Пономарьова:

м’ясо (співак обрав яловичину)

морква

цибуля

болгарський перець

помідори подрібнені

картопля

прісні кльоцки

часник

солодка паприка

сіль

олія рафінована

"Послідовність : 1) Олію в казан; 2) В розігріту олію - м’ясо ,сіль, паприка; 3) Цибулю, сіль, паприку - до золотистого кольору; 4) Морква, сіль, паприка; 5) Болгарський перець, сіль, паприка; 6) Перемелені томати, сіль, паприка; 7) Заливаю все водою, досолюю за смаком; 8) Куштуємо м’ясо, якщо майже готове, кидаємо картоплю і угорську приправу Eros Pista; 9) За готовності картоплі кидаю кльоцки! Після вогню даю бограчу трохи настоятися зазвичай, але цього разу в мене не вийшло – гості не дали настоятися", – поділився артист.

Користувачі оцінили і відео, і рецепт від кумира. У коментарях фани подякували Пономарьову за рецепт.

Дякую за рецепт! Треба обов'язково спробувати приготувати

Ну це інша справа! Дякую

Буду вчитися готувати бограча! Дякую за майстер клас, Олександре Валерійовичу!

Нагадаємо, раніше Олександр Пономарьов показав дорослу доньку від Мозгової. Дівчина приїхала до батька в гості.

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