Александр Пономарев рассекретил рецепт вкусного бограча

Певец приготовил блюдо на природе.
Известный певец, народный артист Украины Александр Пономарев похвастался своими кулинарными способностями.
Одним из фирменных рецептов — бограча — знаменитость поделился и со своими фолловерами в Instagram по их просьбе. Звезда пошагово рассказал, как приготовить известное блюдо венгерской кухни и записал видео.
Рецепт бограча от Александра Пономарева:
- мясо (певец выбрал говядину)
- морковь
- лук
- болгарский перец
- помидоры измельченные
- картофель
- пресные клецки
- чеснок
- сладкая паприка
- соль
- масло рафинированное
"Последовательность: 1) Масло в котел; 2) В разогретое масло — мясо, соль, паприка; 3) Лук, соль, паприку — до золотистого цвета; 4) Морковь, соль, паприка; 5) Болгарский перец, соль, паприка; 6) Перемолотые томаты, соль, паприка; 7) Заливаю все водой, досаливаю по вкусу; 8) Пробуем мясо, если почти готово, бросаем картошку и венгерскую приправу Eros Pista; 9) По готовности картофеля бросаю клецки! После огня даю бограчу немного настояться обычно, но на этот раз у меня не получилось — гости не дали настояться", — поделился артист.
Пользователи оценили и видео, и рецепт от кумира. В комментариях фаны поблагодарили Пономарева за рецепт.
- Спасибо за рецепт! Надо обязательно попробовать приготовить
- Ну это другое дело! Спасибо
- Буду учиться готовить бограч! Спасибо за мастер класс, Александр Валерьевич!
Напомним, ранее Александр Пономарев показал взрослую дочь от Мозговой. Девушка приехала к отцу в гости.