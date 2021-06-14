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Александр Пономарев рассекретил рецепт вкусного бограча

Александр Пономарев рассекретил рецепт вкусного бограча

Александр Пономарев рассекретил рецепт вкусного бограча

instagram.com/oleksandrponomarov

Певец приготовил блюдо на природе.

Известный певец, народный артист Украины Александр Пономарев похвастался своими кулинарными способностями.

Одним из фирменных рецептов — бограча — знаменитость поделился и со своими фолловерами в Instagram по их просьбе. Звезда пошагово рассказал, как приготовить известное блюдо венгерской кухни и записал видео.

Рецепт бограча от Александра Пономарева:

  • мясо (певец выбрал говядину)
  • морковь
  • лук
  • болгарский перец
  • помидоры измельченные
  • картофель
  • пресные клецки
  • чеснок
  • сладкая паприка
  • соль
  • масло рафинированное

"Последовательность: 1) Масло в котел; 2) В разогретое масло — мясо, соль, паприка; 3) Лук, соль, паприку — до золотистого цвета; 4) Морковь, соль, паприка; 5) Болгарский перец, соль, паприка; 6) Перемолотые томаты, соль, паприка; 7) Заливаю все водой, досаливаю по вкусу; 8) Пробуем мясо, если почти готово, бросаем картошку и венгерскую приправу Eros Pista; 9) По готовности картофеля бросаю клецки! После огня даю бограчу немного настояться обычно, но на этот раз у меня не получилось — гости не дали настояться", — поделился артист.

Пользователи оценили и видео, и рецепт от кумира. В комментариях фаны поблагодарили Пономарева за рецепт.

  • Спасибо за рецепт! Надо обязательно попробовать приготовить
  • Ну это другое дело! Спасибо
  • Буду учиться готовить бограч! Спасибо за мастер класс, Александр Валерьевич!

Напомним, ранее Александр Пономарев показал взрослую дочь от Мозговой. Девушка приехала к отцу в гости.