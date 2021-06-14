Александр Пономарев рассекретил рецепт вкусного бограча

Певец приготовил блюдо на природе.

Известный певец, народный артист Украины Александр Пономарев похвастался своими кулинарными способностями.

Одним из фирменных рецептов — бограча — знаменитость поделился и со своими фолловерами в Instagram по их просьбе. Звезда пошагово рассказал, как приготовить известное блюдо венгерской кухни и записал видео.

Рецепт бограча от Александра Пономарева:

мясо (певец выбрал говядину)

морковь

лук

болгарский перец

помидоры измельченные

картофель

пресные клецки

чеснок

сладкая паприка

соль

масло рафинированное

"Последовательность: 1) Масло в котел; 2) В разогретое масло — мясо, соль, паприка; 3) Лук, соль, паприку — до золотистого цвета; 4) Морковь, соль, паприка; 5) Болгарский перец, соль, паприка; 6) Перемолотые томаты, соль, паприка; 7) Заливаю все водой, досаливаю по вкусу; 8) Пробуем мясо, если почти готово, бросаем картошку и венгерскую приправу Eros Pista; 9) По готовности картофеля бросаю клецки! После огня даю бограчу немного настояться обычно, но на этот раз у меня не получилось — гости не дали настояться", — поделился артист.

Пользователи оценили и видео, и рецепт от кумира. В комментариях фаны поблагодарили Пономарева за рецепт.

Спасибо за рецепт! Надо обязательно попробовать приготовить

Ну это другое дело! Спасибо

Буду учиться готовить бограч! Спасибо за мастер класс, Александр Валерьевич!

Напомним, ранее Александр Пономарев показал взрослую дочь от Мозговой. Девушка приехала к отцу в гости.

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