Александр Пономарев показал взрослую дочь от Мозговой

Девушка приехала к отцу в гости.

Украинский певец Александр Пономарев, который недавно получил именную звезду в центре Киева, показал поклонникам свою подросшую дочь Евгению.

На днях девушка приехала к звездному отцу в гости, о чем артист рассказал в фотоблоге. Пономарев разместил фото с дочкой, где они лежат на траве и смотрят в камеру. Как сообщил артист, Евгения к нему заехала, чтобы отпраздновать праздник Вознесения Иисуса Христа.

"Ко мне приехала дочь и мы вместе поздравляем вас с Праздником Вознесения Христова", — написал под фото знаменитый отец.

Дочь Пономарева подросла / instagram.com/ponomaryovoleksandr

Поклонники Пономарева отметили, что дочь очень на него похожа.

Как сверстники

Дочь – красавица, вы похожи!

Браво вашему творчеству, восхищаюсь умением оберегать семейные ценности и особая благодарность за христианский посыл. Дочь красавица!

Отметим, что Евгения — старший ребенок Александра Пономарева. Девушка родилась в браке Пономарева с продюсером Аленой Мозговой. Также у певца есть 14-летний сын Александр от экс-жены Виктории Мартынюк.

Александр Пономарев с дочкой и сыном / instagram.com/ponomaryovoleksandr

Напомним, что месяц назад Александр Пономарев очаровал красотой молодой мамы. Артист поделился архивным фото близкого человека.

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