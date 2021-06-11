Олександр Пономарьов показав дорослу доньку від Мозгової

Дівчина приїхала до батька в гості.
Український співак Олександр Пономарьов, який нещодавно отримав іменну зірку у центрі Києва, показав прихильникам свою підрослу доньку Євгенію.
Днями дівчина приїхала до зіркового батька у гості, про що артист розповів у фотоблогу. Пономарьов розмістив фото з донькою, де вони лежать на траві і дивляться у камеру. Як повідомив артист, Євгенія до нього заїхала, аби відсвяткувати свято Вознесіння Ісуса Христа.
"До мене приїхала доця і ми разом вітаємо вас із святом Вознесіння Христового", - написав під фото знаменитий батько.
Шанувальники Пономарьова зазначили, що донька дуже на нього схожа.
- Наче однолітки
- Донька – красуня, ви схожі!
- Браво вашій творчості, захоплення у вмінні оберігати сімейні цінності і особлива подяка за християнський посил. Дочка красуня!
Зазначимо, що Євгенія – старша дитина Олександра Пономарьова. Дівчина народилася у шлюбі Пономарьова з продюсеркою Оленою Мозговою. Також співак має 14-річного сина Олександра від ексдружини Вікторії Мартинюк.
Нагадаємо, що місяць тому Олександр Пономарьов захопив красою молодої мами. Артист поділився архівним фото близької людини.