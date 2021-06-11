Олександр Пономарьов показав дорослу доньку від Мозгової

Дівчина приїхала до батька в гості.

Український співак Олександр Пономарьов, який нещодавно отримав іменну зірку у центрі Києва, показав прихильникам свою підрослу доньку Євгенію.

Днями дівчина приїхала до зіркового батька у гості, про що артист розповів у фотоблогу. Пономарьов розмістив фото з донькою, де вони лежать на траві і дивляться у камеру. Як повідомив артист, Євгенія до нього заїхала, аби відсвяткувати свято Вознесіння Ісуса Христа.

"До мене приїхала доця і ми разом вітаємо вас із святом Вознесіння Христового", - написав під фото знаменитий батько.

Донька Пономарьова підросла / instagram.com/ponomaryovoleksandr

Шанувальники Пономарьова зазначили, що донька дуже на нього схожа.

Наче однолітки

Донька – красуня, ви схожі!

Браво вашій творчості, захоплення у вмінні оберігати сімейні цінності і особлива подяка за християнський посил. Дочка красуня!

Зазначимо, що Євгенія – старша дитина Олександра Пономарьова. Дівчина народилася у шлюбі Пономарьова з продюсеркою Оленою Мозговою. Також співак має 14-річного сина Олександра від ексдружини Вікторії Мартинюк.

Олександр Пономарьов з донькою та сином / instagram.com/ponomaryovoleksandr

Нагадаємо, що місяць тому Олександр Пономарьов захопив красою молодої мами. Артист поділився архівним фото близької людини.

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