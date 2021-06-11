В Україні представили новий самоскид Daewoo

Ця модель має потужність в 440 "коней".

У Києві на виставці "Агро-2021" презентували новий самоскид марки Daewoo.

Про це повідомляє Specmachinery.

Ця модель важить 44 тонни, має споряджену масу в 14,5 тонни, а її максимальна вантажопідйомність становить майже 30 тонн. Самоскиди Daewoo Trucks доступні в різних модифікаціях, як для роботи в умовах будівництва так і для роботи поза дорожнім покриттям та в кар’єрах.

specmachinery.com.ua

На автомобілях встановлюються двигуни виробництва компанії Doosan, яка входить в першу п’ятірку світових виробників двигунів. Обєм двигуна Daewoo Trucks Novus 8X4 перевищує 11 л, а максимальна потужність – 440 к.с.

Коробки передач виробництва ZF, що встановлюються на автомобілі Daewoo Trucks, аналогічні КПП, які мають автомобілі європейських виробників. Кількість передач в Daewoo Trucks Novus 8X4 – 16+2.

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Так, однією з переваг спеціальної техніки та самоскидів Daewoo Trucks є ведучі мости з бортовими редукторами. Завдяки цьому автомобілі мають значно більший дорожній просвіт та кращі позадорожні характеристики.

Раніше розповідалося про те, що в Україні з'явилися перші екземпляри надсучасних самоскидів Volvo нового покоління.

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