В Україні представили новий самоскид Daewoo

Ця модель має потужність в 440 "коней".
У Києві на виставці "Агро-2021" презентували новий самоскид марки Daewoo.
Про це повідомляє Specmachinery.
Ця модель важить 44 тонни, має споряджену масу в 14,5 тонни, а її максимальна вантажопідйомність становить майже 30 тонн. Самоскиди Daewoo Trucks доступні в різних модифікаціях, як для роботи в умовах будівництва так і для роботи поза дорожнім покриттям та в кар’єрах.
На автомобілях встановлюються двигуни виробництва компанії Doosan, яка входить в першу п’ятірку світових виробників двигунів. Обєм двигуна Daewoo Trucks Novus 8X4 перевищує 11 л, а максимальна потужність – 440 к.с.
Коробки передач виробництва ZF, що встановлюються на автомобілі Daewoo Trucks, аналогічні КПП, які мають автомобілі європейських виробників. Кількість передач в Daewoo Trucks Novus 8X4 – 16+2.
Так, однією з переваг спеціальної техніки та самоскидів Daewoo Trucks є ведучі мости з бортовими редукторами. Завдяки цьому автомобілі мають значно більший дорожній просвіт та кращі позадорожні характеристики.
Раніше розповідалося про те, що в Україні з'явилися перші екземпляри надсучасних самоскидів Volvo нового покоління.