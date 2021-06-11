В Украине представили новый самосвал Daewoo

Эта модель имеет мощность в 440 "лошадей".

В Киеве на выставке "Агро-2021" презентовали новый самосвал марки Daewoo.

Об этом сообщает Specmachinery.

Эта модель весит 44 тонны, имеет снаряженную массу в 14,5 тонны, а ее максимальная грузоподъемность составляет почти 30 тонн. Самосвалы Daewoo Trucks доступны в различных модификациях, как для работы в условиях строительства так и для работы вне дорожного покрытия и в карьерах.

specmachinery.com.ua

На автомобилях устанавливаются двигатели производства компании Doosan, которая входит в первую пятерку мировых производителей двигателей. Объем двигателя Daewoo Trucks Novus 8X4 превышает 11 л, а максимальная мощность — 440 л.с.

Коробки передач производства ZF, устанавливаемые на автомобили Daewoo Trucks, аналогичные КПП, которые имеют автомобили европейских производителей. Количество передач в Daewoo Trucks Novus 8X4 — 16 + 2.

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Так, одним из преимуществ специальной техники и самосвалов Daewoo Trucks явля.тся ведущие мосты с бортовыми редукторами. Благодаря этому автомобили имеют значительно больший дорожный просвет и лучшие внедорожные характеристики.

Ранее рассказывалось о том, что в Украине появились первые экземпляры сверхсовременных самосвалов Volvo нового поколения.

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