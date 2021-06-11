В Китае нашли мертвым чиновника, обвиняемого в смертельном ультрамарафоне

Вследствие экстремальной непогоды во время марафона погиб 21 спортсмен.

В Китае нашли мертвым секретаря Коммунистической партии округа Цзинтай, где 22 мая во время ультрамарафона вследствие экстремальной непогоды погибли два десятка человек.

Об этом со ссылкой на заявление китайского правительства от пятницы, 11 июня, сообщает AFP.

Отмечается, что Ли Цзуоби погиб после падения из окна своего дома. Полиция уже исключила версию умышленного убийства.

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Между тем 27 человек, в том числе мэра города Байинь и чиновников муниципальной власти, считают причастными к смертельному марафону. Некоторым из них грозит дисциплинарное взыскание, другим — уголовная ответственность.

Как сообщалось, в китайской провинции Ганьсу 22 мая во время марафона "Возрождение страны" на горе Байинь вследствие экстремальной непогоды погиб 21 человек.

Протяженность маршрута составила 100 км, из которых до 30 км приходились на высокогорные районы.

В середине дня температура опустилась до 0°C. Впоследствии усилился ветер, начались град и ледяной дождь, а некоторые участники через соцсети попросили о помощи. Спортсмены были одеты в легкие костюмы.

Смертельный инцидент вызвал волну возмущения относительно того, почему организаторы проигнорировали предупреждения метеорологов.

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