В США автомобиль наехал на протестующих: погиб как минимум один человек

Три человека оказались в медучреждении.

В ночь на понедельник, 14 июня, в американском городе Миннеаполис автомобиль наехал на группу протестующих.

Об этом в Twitter сообщила пресс-служба местной полиции.

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В результате наезда погибла женщина. Она получила травмы, которые были несовместимы с жизнью. Кроме того, три человека оказались в медицинском учреждении. Один пострадавший находится в критическом состоянии, говорят врачи.

Сейчас правоохранители устанавливают мотивы преступления. Подозреваемый проходит медицинское обследование. Мужчину задержали правоохранители. Его взяли под стражу.

Следует заметить, что протесты происходили в связи с недавней стрельбой полицейских, которую они открыли по афроамериканцу Уинстону Смиту. Его убили при задержании.

Как повидломлялося, в штате Джорджия в Соединенных Штатах Америки произошла стрельба недалеко от отделения полиции. В результате стрельбы в жилом комплексе один человек погиб. Восемь человек получили ранения. Среди пострадавших есть двое детей, которым два и 13 лет. Их жизни ничего не угрожает, но остальные получили серьезные ранения.

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