У родині Регіни Тодоренко сталося горе в день її народження

У артистки помер дідусь.

Співачка та ведуча Регіна Тодоренко, яка нещодавно розповіла що ледь не втратила чоловіка під час важкої операції, поділилася з фанами сумною новиною.

Так, на своїй сторінці в Instagram зірка додала сторіс, у якому написала: "Шкода, що за хорошими новинами приходять погані." "Мені складно підібрати слова. І я не впевнена, що вони взагалі потрібні. Спочивай з миром, дідусь Альоша".

instagram.com/reginatodorenko

instagram.com/reginatodorenko

Зазначимо, що популярна співачка святкує сьогодні своє 31-річчя. Артистка зараз разом із сім'єю перебуває на відпочинку в Туреччині. У своєму фотоблогу Регіна поширювала відео, де вона заспана, без макіяжу та зі скуйовдженим волоссям приймала вітання. Співачка ділилася сторіс сніданку, де її вітав син.

instagram.com/reginatodorenko

Нагадаємо, у квітні Регіна Тодоренко зворушила Мережу співами свого дворічного сина. Так, зірка опублікувала відео, в якому похизувалася талантами хлопчика.

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