Якщо вчасно їх не усунути, будуть величезні проблеми.

Висока температура повітря так само негативно впливає на техніку, як і морози. У зв’язку з цим перевірка систем, чутливих до перепадів температур, дуже потрібна під час підготовки до жаркого літнього сезону.

Тому, було складено список проблем, які можуть виникнути з автомобілем влітку.

Якщо в морози мастило загусне, то в спеку воно стає більш рідким, від чого його захисні властивості знижуються, і починається наднормативне вироблення деталей. Ресурс моторів зменшується. Стандартне мастило 5W30 добре працює приблизно до +25 градусів за Цельсієм. Так що, якщо масло вже відходило більше 10 тисяч км, його повинна чекати заміна на нове з більшою в’язкістю, наприклад 10W40.

Трансмісійне мастило за високих температур повітря часто перегрівається, особливо під навантаженням. Його охолодження повинно відбуватися в спеціальному трансмісивному радіаторі, який знаходиться поруч з головним радіатором системи охолодження. Під час засмічення охолоджувача коробка починає працювати в небезпечних режимах роботи і її ресурс стрімко знижується. У зв’язку з перегрівом виходять з ладу фрикціони і гідротрансформатор. Тому перед літнім використанням необхідно заглянути в моторний відсік і перевірити стан радіаторів. Якщо радіатор забитий великою кількістю бруду, хімічного пилу, залишками сухого листя та іншим брудом, то його потрібно прочистити.

Також читайте Експерти розповіли, як можна уникнути підвищеної витрати мастила в автомобілі

У спеку доведеться відмовитися від заправки машини до повного бака. Багато водіїв використовують такий прийом, щоб поменше бувати на АЗС. Це допустимо, проте не під час температури повітря в 25-30 градусів. Якщо залишити транспортний засіб під сонячними променями, то його кузов нагрівається до 50-60 градусів, в зв’язку з чим бензин починає активно випаровуватися і зростає внутрішнє тиск парів в баку. А якщо бензин залитий під кришку, то частина пального може вичавлюватися через клапан або через не до кінця закриту кришку бензобака. Автомобіліст тоді відчує запах бензину всередині авто і почне бачити невеликі патьоки поруч з колесом. Втім, нічого небезпечного в подібних витоках експерти не бачать, якщо, звичайно, не курити поруч з автомобілем і не кидати під нього непогашені недопалки.

У машині є лише одна рідина, яка повинна кипіти під час стандартної роботи. Це холодоагент в системі кондиціонування. Іншим рідинам закипання протипоказано. У зв’язку з цим необхідно перевірити антифриз і гальмівну рідину, особливо якщо вони вже активно використовуються три роки.

Антифриз часто закипає в зв’язку зі старістю або через пошкоджену пробку розширювального бачка, а правильніше буде сказати, клапана на ній, який покликаний тримати рівний тиск в системі. Рідина також закипає через неповне відкриття термостата або зависання його клапана. Також впливає на працездатність охолоджуючої рідини"вмираюча" помпа разом з несправністю електровентилятора системи охолодження або електроланок його ввімкнення.

Гальмівна рідина досить часто вбирає і розчиняє в собі вологу. Протягом перших трьох років йде подібний процес, після чого критичний обсяг конденсату накопичується, і гальмівна рідина втрачає свої властивості. За екстреного гальмування температура дисків і колодок здатна досягати близько 200 градусів, супорти перегріваються, і в рідини з’являються бульбашки газу, які різко знижують тиск гідравлічної системи, внаслідок чого інтенсивність гальмування зменшується.

Кузов машини теж підданий шкідливому впливу сонячної радіації. Стара фарба часто вигорає, а пластикові панелі усередині можуть деформуватися під час нагріванні понад 65 градусів. Крім цього, вони починають випускати в атмосферу шкідливі для здоров’я речовини. Так що краще заздалегідь купити протисонячні екрани, які на стоянці можна встановити під скло.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання