Якщо вчасно їх не усунути, будуть величезні проблеми.
Висока температура повітря так само негативно впливає на техніку, як і морози. У зв’язку з цим перевірка систем, чутливих до перепадів температур, дуже потрібна під час підготовки до жаркого літнього сезону.
Тому, було складено список проблем, які можуть виникнути з автомобілем влітку.
Якщо в морози мастило загусне, то в спеку воно стає більш рідким, від чого його захисні властивості знижуються, і починається наднормативне вироблення деталей. Ресурс моторів зменшується. Стандартне мастило 5W30 добре працює приблизно до +25 градусів за Цельсієм. Так що, якщо масло вже відходило більше 10 тисяч км, його повинна чекати заміна на нове з більшою в’язкістю, наприклад 10W40.
Трансмісійне мастило за високих температур повітря часто перегрівається, особливо під навантаженням. Його охолодження повинно відбуватися в спеціальному трансмісивному радіаторі, який знаходиться поруч з головним радіатором системи охолодження. Під час засмічення охолоджувача коробка починає працювати в небезпечних режимах роботи і її ресурс стрімко знижується. У зв’язку з перегрівом виходять з ладу фрикціони і гідротрансформатор. Тому перед літнім використанням необхідно заглянути в моторний відсік і перевірити стан радіаторів. Якщо радіатор забитий великою кількістю бруду, хімічного пилу, залишками сухого листя та іншим брудом, то його потрібно прочистити.
У спеку доведеться відмовитися від заправки машини до повного бака. Багато водіїв використовують такий прийом, щоб поменше бувати на АЗС. Це допустимо, проте не під час температури повітря в 25-30 градусів. Якщо залишити транспортний засіб під сонячними променями, то його кузов нагрівається до 50-60 градусів, в зв’язку з чим бензин починає активно випаровуватися і зростає внутрішнє тиск парів в баку. А якщо бензин залитий під кришку, то частина пального може вичавлюватися через клапан або через не до кінця закриту кришку бензобака. Автомобіліст тоді відчує запах бензину всередині авто і почне бачити невеликі патьоки поруч з колесом. Втім, нічого небезпечного в подібних витоках експерти не бачать, якщо, звичайно, не курити поруч з автомобілем і не кидати під нього непогашені недопалки.
У машині є лише одна рідина, яка повинна кипіти під час стандартної роботи. Це холодоагент в системі кондиціонування. Іншим рідинам закипання протипоказано. У зв’язку з цим необхідно перевірити антифриз і гальмівну рідину, особливо якщо вони вже активно використовуються три роки.
Антифриз часто закипає в зв’язку зі старістю або через пошкоджену пробку розширювального бачка, а правильніше буде сказати, клапана на ній, який покликаний тримати рівний тиск в системі. Рідина також закипає через неповне відкриття термостата або зависання його клапана. Також впливає на працездатність охолоджуючої рідини"вмираюча" помпа разом з несправністю електровентилятора системи охолодження або електроланок його ввімкнення.
Гальмівна рідина досить часто вбирає і розчиняє в собі вологу. Протягом перших трьох років йде подібний процес, після чого критичний обсяг конденсату накопичується, і гальмівна рідина втрачає свої властивості. За екстреного гальмування температура дисків і колодок здатна досягати близько 200 градусів, супорти перегріваються, і в рідини з’являються бульбашки газу, які різко знижують тиск гідравлічної системи, внаслідок чого інтенсивність гальмування зменшується.
Кузов машини теж підданий шкідливому впливу сонячної радіації. Стара фарба часто вигорає, а пластикові панелі усередині можуть деформуватися під час нагріванні понад 65 градусів. Крім цього, вони починають випускати в атмосферу шкідливі для здоров’я речовини. Так що краще заздалегідь купити протисонячні екрани, які на стоянці можна встановити під скло.