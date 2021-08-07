Отец Бритни Спирс хочет вернуть певицу в психушку

Джейми также заявил, что не собирается уходить с поста опекуна дочери.

Отец американской певицы Бритни Спирс, которая хочет освободиться от его опеки, Джейми хочет вернуть певицу в психушку.

Как пишет издание Page Six, в суде, заседание которого состоялось в пятницу, мужчина обсуждал вопрос о том, следует ли вернуть свою дочь в учреждение и отвергает попытки убрать его с должности опекуна.

Так, Джейми сообщил, что ранее ему позвонила Джоди Монтгомери, назначенная судом ассистентка Бритни, и пожаловалась на поведение исполнительницы.

Монтгомери якобы выразила обеспокоенность относительно того, что поп-звезда не принимала лекарства должным образом, не прислушивалась к рекомендациям своей медицинской бригады и даже отказывалась встречаться с некоторыми из своих врачей. Джоди вспомнила о возможности психиатрического заключения 5150, которое, согласно законам Калифорнии, позволяет задержать человека для психиатрической экспертизы, если будет признано, что он несет опасность для себя или других.

"Монтгомери чувствовала, что мисс Спирс выходит из-под контроля", — сказал Джейми в заявлении суда.

Со своей стороны, Джоди и ее адвокат заявили, что отец артистки "исказил" информацию, чтобы использовать это в своих интересах.

Напомним, недавно стало известно, сколько миллионов долларов контролирует отец Бритни Спирс. Новый адвокат звезды подал в суд с просьбой передать контроль над ее финансами бухгалтеру и отстранить отца от опекунства.

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