Джамала и TAYANNA представили совместный трек об Украине

Песня получила название "Моя Земля".

Украинские певицы Джамала и TAYANNA порадовали поклонников дуэтной композицией "Моя Земля".

По словам Джа, эта песня — подарок Украине и каждому украинцу к 30-летию Дня Независимости Украины.

"Это рассказ о местах силы и музыкальное путешествие от края и до края нашей невероятной красивой страны. Это наше нежное признание в любви", — отметила артистка.

В свою очередь, TAYANNA призналась, что дуэт с Джамалой — первый в ее творческой карьере, но полученный опыт ей очень понравился:

"Я очень уважаю творчество Джамалы, люблю ее как артиста, поэтому для меня было большой честью пригласить ее спеть в дуэте. С первой ноты Джа задел смысл песни, она поняла, что в этой работе ей есть что сказать своим голосом. "Моя Земля" раскрывает нас обоих, а еще передает то чувство безграничной любви к родной земле, которым нам хочется поделиться со слушателями накануне Праздника Независимости", — отметила певица.

TAYANNA добавила, что они стремились создать такую композицию, которая будет вдохновлять, которая расскажет об Украине как о месте силы, колыбели невероятных талантов и уникальной, потрясающей красоты.

Напомним, что на днях Джамала получила именную звезду в центре Киева. У артистки появилась именная звезда на "Площади звезд" возле ТРЦ "Гулливер" в Киеве.

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