Суд отказался вернуть Бритни Спирс ее имение

Отец и в дальнейшем контролирует недвижимость артистки.

Известной американской певице Бритни Спирс, которую отец хочет вернуть в психушку, суд отказал возвращать в собственность имущество.

Адвокат звезды настаивал, что Бритни каждый день подвергается большому эмоциональному, психологическому и финансовому ущербу.

"Отстранение от контроля над недвижимостью Джейми Спирса было бы важным шагом для возможного расследования использования отцом денег дочери", — сообщил адвокат, пишет NBC News.

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Однако, судья отклонил запрос адвоката певицы о переносе слушаний о лишении ее отца контроля над имением или прекращения соответствующих полномочий Джейми Спирс. Следующее ходатайство об отстранении отца певицы от контроля над недвижимостью будет рассмотрено 29 сентября в Лос-Анджелесе.

Напомним, в течение 13 лет Бритни Спирс находится под опекой своего отца. Летом в 2020 году сторонники стали замечать странные публикации в ее фотоблоге и решили, что она подает сигналы с просьбой спасти ее. Тогда фанаты восстановили движение #FreeBritney, который начали еще в 2009-м.

В июне этого года Бритни впервые сделала публичное заявление в зале суда. Певица рассказала, что не владеет своей жизнью и хочет вернуть свои права.

Впрочем в начале июля Спирс проиграла в суде и осталась под опекунством отца. Однако звезда продолжает и дальше бороться за свои права.

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