Отец Бритни Спирс требует два миллиона долларов за отказ от опеки над дочерью

Отец Бритни Спирс требует два миллиона долларов за отказ от опеки над дочерью

Таким образом он планирует погасить судебные издержки.

Отец американской поп-певицы Бритни Спирс Джейми, который недавно намекнул на психические расстройства дочери, требует выплатить ему два миллиона долларов за отказ от опеки.

Джейми Спирс планирует за счет этих средств погасить судебные расходы и рассчитаться со звукозаписывающей компанией Tri Star, которая ранее сотрудничала с певицей.

Защита артистки расценивает это требование отца, как попытку вымогательства, пишет издание TMZ.

Адвокат певицы Мэттью Розенгарт отметил, что Джеймс Спирс не имеет права выставлять свои условия для отказа от опеки.

"Джейми Спирс должен отказаться от опеки немедленно и без требований. Это было бы правильным и достойным поступком", — заявил адвокат.

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Сама Бритни подчеркнула, что Джейми уже заявил, что отказывается от опеки в ее интересах, а сейчас он просто пытается получить как можно больше денег.

Отметим, что в начале августа отец поп-певицы заявил, что после 13 лет опекунства согласен отказаться от прав опеки над дочерью.

Напомним, недавно стало известно, сколько миллионов долларов контролирует отец Бритни Спирс. Новый адвокат звезды подал в суд с просьбой передать контроль над ее финансами бухгалтеру и устранить отца от опекунства.

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