Семья украинцев разбилась в Австрии: в ДТП погибли двое детей — 6 и 2 лет

Семья украинцев разбилась в Австрии: в ДТП погибли двое детей — 6 и 2 лет

Дети сидели на заднем сиденье, когда в них врезался другой автомобиль.

В Австрии 31 августа в ДТП попала семья из Украины. В аварии погиб 6-летний украинец, а позже стало известно, что через несколько часов в больнице от серьезных травм умер и его 2-летний братик.

Об этом сообщает австрийское издание Kronen Zeitung.

По данным издания, семья с Украины — родители в возрасте 42 и 34 года, 6-летний мальчик и его 2-летний братик ехали в автомобиле на итальянской регистрации трассой A2 в направлении города Медлинг. Их автомобиль из-за поломки остановился на третьей полосе шоссе. Транспортное средство, которым управлял 40-летний житель Нижней Австрии, не успел притормозить и на скорости врезался в авто украинцев.

Kronen Zeitung

По информации полиции, де тей, которые сидели на заднем сиденье, пришлось реанимировать на месте. Затем обоих доставили в больницы с длительной реанимацией. 6- летний мальчик вскоре после того, как он был госпитализирован, умер, а днем врачи также объявили и о смерти 2-летнего ребенка. 40-летний гражданин Нижней Австрии, который врезался в машину, где находилась украинская семья, получил незначительные травмы.

Новости мира: в ДТП в Австрии погиб 6-летний украинец, его 2-летнего братика госпитализировали

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