Бритни Спирс объявила о помолвке с бойфрендом: видео

Кольцо изготовил дизайнер из Нью-Йорка Роман Малаев.

Американская певица Бритни Спирс обручилась со своим бойфредом, фитнес-тренером Сэмом Асгари после почти пяти лет отношений.

Об этом со ссылкой на заявление менеджера Асгари Брэндона Коэна сообщает CNN.

По словам Коэна, влюбленные "тронуты предоставленной им поддержкой, преданностью и любовью".

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Между тем Спирс на своей странице в Instagram уже похвасталась обручальным кольцом, изготовленным дизайнером из Нью-Йорка Романом Малаевым.

"Я не могу в это поверить", — подписала видеоролик звезда. Асгари также поделился фотографией в Instagram, на которой Спирс демонстрирует кольцо во время поцелуя.

Напомним, о романе Бритни Спирс и Сэма Асгари стало известно в середине декабря 2016 года. Пара познакомилась во время съемок клипа Бритни на трек Slumber Party. В видео Асгари сыграл парня, которого обольщала певица.

Объявления о помолвке происходит вскоре после того, как отец Бритни Джейми Спирс подал в суд запрос о прекращении 13-летнего опекунства над своей дочерью.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, с чего все началось, как поддерживали исполнительницу ее коллеги и почему только через 13 лет Спирс удалось вырваться из-под опеки отца. Читайте об этом по ссылке.

Отец Бритни Спирс официально отказался от опекунства над ней

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