Гороскоп на 13 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 13 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют понять, что делать дальше

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 13 сентября 2021 рассказывает, что Рыбам нужно быть более выносливыми, а Девам следует найти «золотую середину».

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 13 сентября 2021 для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Паж кубков"

Надо открыть сердце. В отношениях попробуйте нежность. На работе добавьте эмоциональности.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Смерть"

Ожидайте изменения. В любви все пойдет наперекосяк. На работе ожидайте новых вызовов.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Маг"

Уравновесит свои чувства внутри. В отношениях сбалансируйте эмоции и рациональное. В рабочих моментах действуйте разумно.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Тройка кубков"

Время отдыхать. В отношениях отправляйтесь на свиданиях. А на работе нужно собраться на корпоратив.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Нужно делать выбор. В отношениях может быть больно. На работе нужно отдохнуть.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Умеренность"

НЕ переливайте из пустого в порожнее. В любви найдите «золотую середину». В движении по карьерной лестнице делайте паузы.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Повешенный"

Все изменится. В отношениях не стоит ссориться. На работе ожидайте, что все изменится.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Возможны конфликты. В любви не нужно конфликтовать. В рабочих вызовах остерегайтесь врагов.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Восьмерка мечей"

Вы знаете, что делать, но боитесь. В отношениях стоит преодолеть свои страхи. На работе будет трудно.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Тройка жезлов"

Впереди — новые открытия. В любви попробуйте что-то новое. На работе начните новый проект.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Десятка мечей"

Ожидайте испытания. В отношениях скройте эмоции. На работе остерегайтесь врагов.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Паж жезлов"

Будьте активными. В отношениях добавьте огня. А на работе следует быть более выносливыми.

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