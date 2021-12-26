День ангела 27 грудня: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела 27 грудня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини відзначають лише чоловічі іменини.

День ангела – це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 27 грудня святкують: Іларіон та Микола.

Чоловічі іменини

Іларіон

Іларіон – це ім'я грецького походження і у перекладі має значення "веселий" або "радісний". Дорослий Іларіон так само, як і в дитячому віці все сором'язливий і нерішучий. Він закритий чоловік, до якого складно знайти підхід. Він вміє по-справжньому веселитися і відпочивати, але розслабитися може тільки в колі довірених осіб.

Микола

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-яку професію, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий.

Жіночі іменини

Оскільки жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

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