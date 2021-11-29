Астрологический прогноз на 29 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Поступки дня: не рекомендуется спешить, суетиться и браться за несколько дел сразу – все равно их успешность будет равно нулю. Впрочем, предаваться лени тоже не стоит – необходимо найти себе какое-то спокойное, нехлопотное занятие. Не стоит давать деньги в долг – получить их обратно удастся нескоро.
Символ дня: раковина, черепаха.
Стихия дня: Металл.
Энергетика дня: день благоприятен для активной деятельности.
Число дня: 7.
Цвет дня: зеленый.
Камни дня: тигровый и кошачий глаз.
За какую часть тела отвечает: колени.
Болезни дня: особого внимания потребуют глаза – возможны как травмы, как и заболевания.
Афоризм дня: хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает.
Геометрическая фигура дня: спираль.
Брак и отношения дня: свидание, скорее всего, разочарует, но дело не в вас и не в вашей половинке, а в положении звезд – с его переменой все нормализуется.
Мистика дня: можно медитировать на пламя свечи и гадать на картах Таро.
Табу дня: нельзя проливать воду.
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