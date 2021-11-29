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Астрологический прогноз на 29 ноября

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Астрологический прогноз на 29 ноября

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Поступки дня: не рекомендуется спешить, суетиться и браться за несколько дел сразу – все равно их успешность будет равно нулю. Впрочем, предаваться лени тоже не стоит – необходимо найти себе какое-то спокойное, нехлопотное занятие. Не стоит давать деньги в долг – получить их обратно удастся нескоро. 

Символ дня: раковина, черепаха. 

Стихия дня: Металл. 

Энергетика дня: день благоприятен для активной деятельности. 

Число дня: 7. 

Цвет дня: зеленый.

Камни дня: тигровый и кошачий глаз. 

За какую часть тела отвечает: колени. 

Болезни дня: особого внимания потребуют глаза – возможны как травмы, как и заболевания. 

Афоризм дня: хорошо работает тот, кто хорошо отдыхает. 

Геометрическая фигура дня: спираль. 

Брак и отношения дня: свидание, скорее всего, разочарует, но дело не в вас и не в вашей половинке, а в положении звезд – с его переменой все нормализуется.

Мистика дня: можно медитировать на пламя свечи и гадать на картах Таро.

Табу дня: нельзя проливать воду. 

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