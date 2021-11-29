Три знака Зодиака, которым сегодня желательно хранить обет молчания

День, когда многие могут ощутить упадок сил – их будет не хватать даже на элементарные действия, как профессионального, так и личного характера. Лучше всего в это время – остаться дома, но в понедельник мало кто сможет себе это позволить, поэтому – во избежание ссор и конфликтов – необходимо как можно меньше общаться с окружающими людьми – дать, если можно так сказать, обет молчания.

Сегодня, 29 ноября, как можно меньше общаться с теми, кто находится рядом, рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них обет молчания особенно важен.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы известны своей вспыльчивостью: правда, для того чтобы представители знака вспыхнули, как спичка, необходимо довести их до точки кипения, но, коль скоро они до нее дойдут, успокоить их не представляется возможным. Сегодня положение усугубится тем, что порог чувствительности у них снизится, поэтому они будут выходить из себя гораздо раньше, чем в другие дни. Звезды рекомендуют Тельцам не доводить сюжет дня до критической точки и уйти на изоляцию – на один, нынешний, день.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогов будет выводить из себя все, что касается их работы, которую они считают святым для себя моментом. Любое замечание, пожелание и даже взгляд, который покажется им косым, они станут воспринимать в штыки, что, конечно же, самым неблагоприятным образом отразится на отношениях с теми, кто находится рядом. "Перекроить" неприятный сценарий можно, дав на этот день обет молчания – чем меньше представители знака будут говорить, чем лучше для всех.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам сегодня нежелательно общаться с самыми близкими людьми: сами не зная почему, они поверят в неизвестно откуда взявшуюся теорию заговора и будут уверены, что все, включая семью и любимых, желают им исключительно зла. Чего они в таких случаях наворотят и, главное, чего наговорят, не знают даже они сами. Предотвратить катастрофу в отдельно взятой семье можно будет одни-единственным способом: дав обет молчания, не обижать тех, кого любят представители знака, даже если они будут вести себя несносно.

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