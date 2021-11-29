Жена Григория Решетника в купальнике похвасталась стройной фигурой

Звезда улетела на отдых без детей и мужчины.

Жена известного украинского шоумена Григория Решетника, Кристина, поделилась новой фотографией из отпуска.

Недавно звезда улетела без мужа и сыновей отдыхать на остров Аруба. Кристина опубликовала уже немало ярких фотографий из отпуска, впрочем, она и дальше продолжает радовать своих поклонников.

Жена Григория Решетника / instagram.com/kristina_reshetnik

В частности, на этот раз знаменитость предстала перед камерой в белом купальнике. Пляжный наряд изрядно подчеркнул стройную фигуру загорелой Кристины. На снимке видно, что у жены шоумена пышный бюст и аппетитные ножки.

"У нас только что начался день. Еще один прекрасный день здесь (ред. – на острове)", — подписала фото знаменитость.

Кстати, судя по фото и подписи, улыбающаяся Кристина наслаждается отдыхом. Кстати, на остров звезда полетела вместе с блогершей – Алисой Илиевой.

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