Народные приметы, обряды и обычаи 30 ноября

Пишет снегурь — зима замедлит.

30 ноября церковь и верующие чтят память святителя Григория, чудотворца, епископа Неокесарийского, преподобного Никона, игумена Радонежского, ученика преподобного Сергия, преподобного Лазаря, иконописца, мученика Гоброна, в крещении с Ним.

30 ноября: церковный праздник

Григорий Чудотворец – раннехристианский святой, епископ Неокесарии (столицы Понту в Малой Азии), чудотворец.

Григорий Неокесарийский родился в знатной языческой семье в Понтийской Неокесарии на территории Малой Азии (современный турецкий город Нискар в провинции Токарь).

Св. Григорий Чудотворец был первым христианином, носящим определенно христианское имя "Григорий" — "чуткий, пробужденный".

К вере Христовой Григорий обратился в 238 году, а вскоре его рукоположили в епископа его родного города, и занимал он эту должность тридцать лет. Люди в его епископской столице были очень грешными, в городе было всего семнадцать христиан, поэтому Григорий с большим усердием принялся за духовный труд над обращением язычников. Бог наделил Григория даром чудотворения и он молитвой лечил больных, в то же время обращая их к истинной вере. Когда возобновилось преследование христиан, владыка скрывался в горах. В 264 году состоялся в Антиохии Собор, на котором Григорий вместе с другими епископами осудил еретическое учение епископа Павла из Самосаты.

Во время гонения на христиан за императора Деция (в 250-х годах), Григорий Чудотворец, подобно св. Дионисию, епископу Александрийскому, и св. Киприану, епископу Карфагенскому, пошел в близлежащие горы, где чудесно избежал преследователей.

В жизнеописании Григория записано, что перед смертью он поинтересовался, сколько в городе осталось язычников — оказалось, что только семнадцать. Умер св. Григорий Чудотворец в царствование императора Аврелиана между 270 и 275 гг. Впоследствии его святые мощи перенесли в монастырь в Калабрии в Южной Италии.

30 ноября: украинские народные приметы

Мигание звезд в ноябре – признак ухудшения погоды с усилением ветра.

Когда облака плывут низко, будет дождь и похолодает.

Облака висят низко — жди ветра и снега.

Пишет снегурь — зима замедлит.

Если домашняя птица прячет голову под крыло – будет холодно.

30 ноября: народные традиции

В этот день праздновали встречу северного ветра. По погоде в этот день определяли, какой будет зима. Какая погода с утра и до полудня, такова будет и первая половина зимы, а погода с обеда до вечера предвещает вторую половину зимы.

В этот день подходили к колодцам и водоемам, прислушивались к воде. Если тихая, то зима теплой будет, если шумит – жди морозов и сугробов.

30 ноября: что делать

Запоминать сны, потому что они могут быть вещими.

30 ноября: что не стоит делать

нельзя примерять чужое кольцо и чужие вещи;

не отправляться в дальнюю дорогу.

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