Курс долара і євро на 30 листопада

Курс долара і євро на 30 листопада

Вартість долара становить 27,20 грн, а євро – 30,6 грн.

У вівторок, 30 листопада, долар та євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 30 листопада:

Долар США – 27,17 (плюс 7 коп.).

Євро – 30,64 грн (плюс 6 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 29 листопада:

Долар США – 27,05/27,30 грн.

Євро – 30,40/30,80 грн.

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