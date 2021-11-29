Курс долара і євро на 30 листопада

Вартість долара становить 27,20 грн, а євро – 30,6 грн.
У вівторок, 30 листопада, долар та євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.
Офіційні курси валют Нацбанку на 30 листопада:
- Долар США – 27,17 (плюс 7 коп.).
- Євро – 30,64 грн (плюс 6 коп.).
Курси валют у банках та обмінниках 29 листопада:
- Долар США – 27,05/27,30 грн.
- Євро – 30,40/30,80 грн.
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