Курс доллара и евро на 30 ноября

Стоимость доллара составляет 27,20 грн, а евро – 30,6 грн.
Во вторник, 30 ноября, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 30 ноября:
- Доллар США – 27,17 (плюс 7 коп.).
- Евро – 30,64 грн (плюс 6 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 29 ноября:
- Доллар США – 27,05/27,30 грн.
- Евро – 30,40/30,80 грн.
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