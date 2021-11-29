Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Курс доллара и евро на 30 ноября

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Курс доллара и евро на 30 ноября

УНИАН

Стоимость доллара составляет 27,20 грн, а евро – 30,6 грн.

Во вторник, 30 ноября, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 30 ноября:

  • Доллар США – 27,17 (плюс 7 коп.).
  • Евро – 30,64 грн (плюс 6 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 29 ноября:

  • Доллар США – 27,05/27,30 грн.
  • Евро – 30,40/30,80 грн.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация