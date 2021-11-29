Курс доллара и евро на 30 ноября

Курс доллара и евро на 30 ноября

Стоимость доллара составляет 27,20 грн, а евро – 30,6 грн.

Во вторник, 30 ноября, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 30 ноября:

Доллар США – 27,17 (плюс 7 коп.).

Евро – 30,64 грн (плюс 6 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 29 ноября:

Доллар США – 27,05/27,30 грн.

Евро – 30,40/30,80 грн.

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