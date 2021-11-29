Цена на газ в декабре: поставщики опубликовали тарифы для населения

Цена на газ в декабре: поставщики опубликовали тарифы для населения

Цены будут колебаться от 7,79 до 13,5 грн за кубометр газа.

Газоснабжающие компании опубликовали месячные тарифы на газ в декабре.

Об этом сообщается на сайте "ГазПравда".

Так, отмечается, что наименьшую цену в декабре своим потребителям предложила компания "Энерджи Трейд Групп" – 7,779 грн за кубометр. Далее следуют ценовые предложения компаний "Neogas" (7,80 грн за куб.м) и "Эвода Трейд" КП "Луцкводоканал" (7,88 грн за куб. м).

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" предложила традиционные 7,96 грн за кубометр. Такую же цену выставили "Газснабсервис" и ООО "Тернопольоблгаз сбыт".

Самыми высокими тарифы на газ будут для потребителей компании "Херсоноблэнерго" – 13,5 грн за куб. м.

Напомним, в видеообращении 10 ноября президент Владимир Зеленский заверил, что до конца отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на коммунальные услуги в Украине не будут меняться.

Читайте также: