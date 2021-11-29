Курс доллара и евро на 29 ноября: гривна ослабла

Курс доллара и евро на 29 ноября: гривна ослабла

Стоимость доллара составляет 27,10 грн., а евро – 30,58 грн.

В понедельник, 29 ноября, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародованы Национальным банком Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 29 ноября:

Доллар США – 27,10 (плюс 8 коп.).

Евро – 30,58 грн (плюс 24 коп.).

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривны к доллару установились на уровне 27,12/27,14 грн/долл., к евро – на уровне 30,62/30,64 грн/евро.

Курсы валют в банках и обменниках 26 ноября и на выходных, 27-28 ноября:

Доллар США – 27,02 грн (плюс 10 коп.).

Евро – 30,34 грн (плюс 16 коп.).

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