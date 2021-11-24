Украина получила почти 700 млн долларов транша от МВФ

Украина получила почти 700 млн долларов транша от МВФ

Эти средства поступят на счета правительства в НБУ.

Сегодня, 24 ноября, Украина получила второй транш кредита от Международного валютного фонда (МВФ) почти в размере $700 млн. по программе stand-by.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

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По словам главы Нацбанка, эти средства поступят на счета Кабинета министров в НБУ.

"Сегодня Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 млн СДР (эквивалент 699 млн долл. США). Эти средства поступят на счета правительства в Национальном банке Украины и увеличат международные резервы" — написал Шевченко.

Отметим, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что наше государство направит полученные от МВФ средства в поддержку стабильности финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19.

Напомним:

Украина и МВФ утвердили общую программу Stand-by на пять миллиардов долларов 9 июня 2020 года. Она направлена на преодоление последствий пандемии COVID-19, укрепление результатов и продление реализации важных структурных реформ в Украине.

12 июня Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 млрд. долларов. По плану второй транш должен составить 700 млн дол.

В понедельник, 22 ноября, исполнительный совет Международного валютного фонда принял решение о предоставлении Украине транша в размере почти 700 миллионов долларов.

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